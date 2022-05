Na 38 jaar eindelijk nog eens een titel: supporters Trabzonspor zetten stad in lichterlaaie

Time-out Cristiano Ronaldo, die zes meter lange Cadillac cadeau krijgt, toont met opmerke­lijk ritueel bij invalbeurt dat z'n kroost alles voor hem is

Cristiano Ronaldo werd zaterdag 37 en zijn verloofde Georgina Rodriguez had blijkbaar wel wat budget voor een cadeau. ‘CR7' kreeg een Cadillac Escalade ter waarde van 180.000 euro. Ronaldo kwam gisteren met het gevaarte van bijna zes meter toe op training bij Man United. En of de liefde groot is. Dat zet een opmerkelijke kus van de Portugees op zijn scheenbeschermers extra in de verf.

