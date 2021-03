Modric kan tranen niet bedwingen na staande ovatie van Kroatische ploeggenoten

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Modric speelde zijn eerste interland op 1 maart 2006. In totaal maakte de oud-speler van Tottenham Hotspur 16 doelpunten voor de nationale ploeg. In 2018 bereikte hij met zijn land de finale van het WK, waarin Frankrijk uiteindelijk te sterk was (4-2 nederlaag). Hij won dat jaar wel de Gouden Bal.