Met ronduit hilarische goal en bedenkelijke trap op ballenjongen keek iedereen weer naar Paul Gascoigne

Time-out Gekker wordt het niet: Engelse caféploeg koopt Braziliaan­se legende Roberto Carlos tijdelijk voor goeie 6 euro via eBay

Christian Eriksen naar Brentford of Donny van de Beek naar Everton. Er waren wel wat interessante transfers op ‘Transfer Deadline Day’. Maar de opvallendste was wel die van Roberto Carlos. 48 is de Braziliaan intussen en binnenkort zal hij even te zien zijn in het shirt van... een Engelse caféploeg.

2 februari