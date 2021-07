Messi’s topzomer: genieten van zijn 6 miljoen euro dure luxeloft in Miami of op Dominicaanse, volgende week Barça?

Time-OutEen zomer smaakte zelden zoeter voor Lionel Messi (34). Nadat hij op 11 juli eindelijk de hoofdprijs afschoot met Argentinië en de Copa América won, ging het naar Miami (waar hij dit voorjaar een loft van 6 miljoen euro kocht) en de Dominicaanse Republiek. Gezinsgeluk met grote g. Zijn partner Antonella en de drie zoontjes Thiago, Mateo en Ciro steeds dichtbij. Nadat hij ook een princiepsovereenkomst met FC Barcelona bereikte over een nieuw contract, vrij van alle muizenissen in het hoofd. Nu zit hij nog op Ibiza, maar zien ze Leo volgende week weer in Camp Nou?

‘De Stad van Zon en Zee’. Zo wordt Sunny Isles Beach ook wel genoemd. Halfweg Miami en Fort Lauderdale. Het is daar dat Lionel Messi al een tweede investering heeft gedaan in luxueus vastgoed. Nadat hij er twee jaar geleden al een appartement gekocht had in de befaamde Porsche Design Tower, heeft hij even wat verder in een ander gebouw, het 39 verdiepingen tellende Regalia, langs het drie kilometer lange zandstrand een tweede volledig bemeubelde loft gekocht. ‘t Is te zeggen: een hele verdieping. Het negende is van Leo. Dat schrijft de voor Florida in vastgoed gespecialiseerde website ‘The Real Deal’. Voor dat eerste optrekje legde Messi iets meer dan 4 miljoen euro neer.

Messi zou er met zijn gezin en entourage als een koning kunnen leven of wat vakantie doorbrengen. Geweldig uitzicht op de Atlantische Oceaan, vier slaapkamers, vier badkamers, een wijnkelder voor 1.000 flessen: goed voor in totaal 511 vierkante meter indoor. Buiten beschikt Messi over een terras van bijna 200 vierkante meter en een privé-zwembad, naast toegang tot de zes zwembaden die het gebouw telt. Er is ook een gemeenschappelijke fitness, een spa, een kinderspeelruimte en een champagnebar. Ook een privé-kok staat ter beschikking van de inwoners.

‘The Real Deal’ heeft de info bevestigd van de luxemakelaar Pordes Residential. Het stond aanvankelijk te koop voor 6,6 miljoen euro. Nog wat van de prijs afgekregen dus. De koop is afgehandeld door het bedrijf Celromalina LLC, dat beheerd wordt door de vader van Lionel, Jorge Messi.

Woensdag vertoefde Messi trouwens enkele uren in Barcelona. De sterspeler van FC Barcelona was er om even bij te praten met de club over zijn contractsituatie. Nadat de Argentijn met Barça-voorzitter Laporta een tweetal weken geleden een princiepsakkoord bereikte over een nieuw contract, is de verwachting dat Messi snel zijn definitieve handtekening zet onder het contract en hij weer aansluit bij de blaugrana. Dat zou zelfs komende maandag al kunnen gebeuren. Ronald Koeman vertoeft momenteel met zijn selectie op trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk.

Messi zou de helft van zijn salaris (jaarlijks een slordige 100 miljoen euro) inleveren en vijf jaar langer bij FC Barcelona blijven. Mogelijk zou hij de laatste jaren van dat contract louter als ambassadeur van de club fungeren, zodat Barcelona Messi’s zware wedde makkelijker kan spreiden. De club heeft immers problemen om te voldoen aan de financiële eisen van La Liga en heeft er al een moeilijke afromingsronde binnen de spelerskern opzitten.

Messi trok na zijn korte verblijf in Barcelona alweer verder, want hij was louter op doorreis tijdens zijn vakantie. Momenteel geniet hij nog van Ibiza. Hij verbleef al in Miami en in de Dominicaanse Republiek na de Copa América-winst met Argentinië. Vanop die eerste twee bestemmingen deelde hij graag plaatjes op Instagram.

Meer foto’s van Messi’s luxeloft in Miami:

