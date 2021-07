Mbappé siert voor tweede jaar op rij cover van FIFA en gaat daarmee Messi en Ronaldo achterna

Op de game zelf is het traditioneel wachten op eind september-begin oktober, maar EA Sports is nu al aan de marketingcampagne rond FIFA 22 begonnen. De opvolger van FIFA 21 houdt daarbij vast aan hetzelfde uitgangbord: Kylian Mbappé. De 22-jarige aanvaller van PSG siert voor het tweede jaar op rij de cover van het meeste populaire voetbalspel ter wereld.

Mbappé kende met 42 goals uit 47 wedstrijden over alle competities heen op persoonlijk vlak opnieuw een sterk seizoen. In teamverband verging het de Franse snelheidstrein wat minder: PSG verloor de Ligue 1 aan Lille en in de Champions League was het opnieuw weer net niet. Mbappé strandde met de Parijzenaars in de halve finale tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.

Op het EK kende Mbappé een dag of tien geleden ook een roemloze ondergang. De Franse ster wist niet te scoren en verloor in de 1/8ste finales van Zwitserland na strafschoppen, waarbij Mbappé de beslissende penalty miste. Een minder moment dus, al kan hij zich misschien optrekken aan het feit dat hij met uitzondering van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de enige is die twee jaar na elkaar de cover van FIFA siert.

De game wordt naar schatting door tien miljoen mensen gespeeld wereldwijd en is vooral online heel populair. Eerder stonden ook al spelers als Neymar, Eden Hazard, Marco Reus, Ronaldinho en Wayne Rooney op de cover. Het ontwerp van de FIFA 22-cover doet velen trouwens denken aan de albumhoes ‘Nothing Was the Same ‘ van Drake in 2013. Oordeel vooral zelf.

