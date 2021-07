Max Walscheid rijdt tijdens ‘Wheelie Contest’ 174(!) meter op één wiel en verpulvert zo record van Oliver Naesen

Wielrennen Julian Alaphilip­pe en Marion Rousse verwelko­men hun eerste kindje Nino

14 juni Wereldkampioen Julian Alaphilippe (29) heeft heugelijk nieuws: de renner van Deceuninck-Quick.Step is voor het eerst papa geworden. Alaphilippe en zijn partner Marion Rousse (29) verwelkomden zoontje Nino, zo maakt het koppel bekend via Instagram. “Ik hou enorm veel van je”, schrijft Alaphilippe, die zondag niet meer in de slotrit van de Ronde van Zwitserland startte om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan.