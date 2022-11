Luxewagens van minimaal 75.000 euro: Real-sterren krijgen voor het eerst elektrische auto, Hazard kiest duurder model dan Courtois

NFL Tom Brady en topmodel Gisele Bündchen scheiden effectief na 13 jaar huwelijk: “Pijnlijk en moeilijk”

American Football-ster Tom Brady (45) en topmodel Gisele Bündchen (42) hebben beslist om te scheiden. Daar waren al een tijdje geruchten over en het koppel bevestigt het nieuws nu ook. De beslissing van de Amerikaan om zijn pensioen terug te draaien en toch nog een 23ste seizoen in de NFL te spelen met Tampa Bay Buccaneers, viel niet in goede aarde bij de Braziliaanse en het koppel leefde al enkele weken apart.

