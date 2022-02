Lukaku krijgt nieuw speeltje van Maserati: 220.000 euro, al wordt de motor van 600 pk testen geen makkie

Time-out“My new baby”. Romelu Lukaku heeft van zijn sponsor Maserati een nieuw speeltje ter beschikking gekregen. De witte Maserati MC20 - startprijs 220.000 euro - gaat in negen seconden van 0 naar 200 km/u. Lukaku houdt van mooie wagens. Eerder viel zijn voorliefde voor Rolls-Royce en Mercedes op.

Voor wat hoort wat. Lukaku pronkt met een nieuw speeltje van zijn sponsor Maserati. Het Italiaanse luxe-automerk en ‘Big Rom’ sloten in de zomer van 2020 een deal. Anderhalf jaar geleden ontving Lukaku een Maserati Ghibli. Gisteren leverde het Italiaanse luxe-automerk in de ondergrondse garage in Londen een witte Maserati MC20. Een snelheidsmachine die in 9 seconden van 0 naar 200 km/u schakelt. De top speed van de exclusieve sportwagen bedraagt rond de 325 km/u.

In de Britse hoofdstad wordt het geen makkie om de motor met 600 pk uit testen. Overal staan er camera’s. En de gemiddelde snelheid ligt er behoorlijk laag door het vele fileleed.

Om zijn sponsor te bedanken deelde ‘Big Rom’ enkele plaatjes van zijn ‘new baby’ op Instagram.

Lukaku houdt van mooie wagens. Tot de deal met Maserati had Lukaku in z'n eigen garage vooral Britse merken staan. Hij bezat een matzwarte Rolls-Royce Wraith ‘Ghost Black Badge Edition’ en een Range Rover. Vooral die eerste is een topwagen volgens kenners. Hij kan een topsnelheid halen van 250 kilometer per uur, heeft acht versnellingen en 600 PK onder de motorkap. De prijs: 315.000 euro. Verder werd hij eerder gespot in een Mercedes-Benz AMG-GTR Coupe, een Mercedes-Benz AMG GLS 63 en een Bentley Continental GT.

Volledig scherm Romelu Lukaku kwam in 2019, toen hij meetrainde bij Anderlecht, op Neerpede toe met zijn Rolls Royce. © Photonews

Sinds Lukaku bij Roc Nation vertoeft, sloot hij meerdere sponsordeals of figureerde hij in enkele clips en campagnes. Hij is onder andere een van de gezichten van scheerspecialist King C Gillette in hun Style Like a King-campagne. Sinds vorig jaar maakt Lukaku ook reclame voor Versace, de beroemde couturier. Op Instagram toonde hij onlangs de exclusieve kledij die hij in ruil voor het gebruik van zijn foto’s kreeg. En was er ook nog de reclamecampagne van Beyond Meat, een merk dat vleesvervangers produceert, die voor hilariteit zorgde.

