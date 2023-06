LIVE. Welkomstparty Thibaut Courtois en Mishel Gerzig barst stilaan los, morgen volgt huwelijksfeest

KIJK. Anthony Limbombe (ex-Club Brugge) verklapt geheim tijdens tv-interview, z’n trainer reageert flink geïrri­teerd

Sommige mensen kunnen niet liegen. Anthony Limbombe (28) is zo iemand. Onze landgenoot, tegenwoordig actief bij de Nederlandse tweedeklasser Almere City, verklapte in een tv-interview dat hij vanavond in de basis staat in de belangrijke match tegen VVV-Venlo. Een grappig moment, al denkt z’n trainer Alex Pastoor daar toch anders over.