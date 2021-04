Lionel Messi stilaan vastgoedkoning in Florida: sterspeler koopt er tweede luxeloft voor 6 miljoen euro

‘De Stad van Zon en Zee’. Zo wordt Sunny Isles Beach ook wel genoemd. Halfweg Miami en Fort Lauderdale. Het is daar dat Lionel Messi al een tweede investering heeft gedaan in luxueus vastgoed. Nadat hij er twee jaar geleden al een appartement gekocht had in de befaamde Porsche Design Tower, heeft hij even wat verder in een ander gebouw langs het drie kilometer lange zandstrand een tweede volledig bemeubelde loft gekocht. ‘t Is te zeggen: een hele verdieping. Het negende is van Leo. Dat schrijft de voor Florida in vastgoed gespecialiseerde website ‘The Real Deal’. Voor dat eerste optrekje legde Messi iets meer dan 4 miljoen euro neer.

Messi zou er met zijn gezin en entourage als een koning kunnen leven of wat vakantie doorbrengen. Geweldig uitzicht op de Atlantische Oceaan, vier slaapkamers, vier badkamers, een wijnkelder voor 1.000 flessen: goed voor in totaal 511 vierkante meter indoor. Buiten beschikt Messi over een terras van bijna 200 vierkante meter en een privé-zwembad, naast toegang tot de zes zwembaden die het gebouw telt. Er is ook een gemeenschappelijke fitness, een spa, een kinderspeelruimte en een champagnebar. Ook een privé-kok staat ter beschikking van de inwoners.

‘The Real Deal’ heeft de info bevestigd van de luxemakelaar Pordes Residential. Het stond aanvankelijk te koop voor 6,6 miljoen euro. Nog wat van de prijs afgekregen dus. De koop is afgehandeld door het bedrijf Celromalina LLC, dat beheerd wordt door de vader van Lionel, Jorge Messi.

In Amerika zien ze Messi dus al in de Major Soccer League spelen, voor de club van David Beckham: Inter Miami. Aan ‘La Sexta’ verklaarde hij onlangs ook eens zijn droom om in de MLS te spelen. ‘The American Dream’. “Ooit wil ik wel eens in Amerika spelen, om dan terug te keren en me definitief te settelen in Barcelona. Maar nu ligt de focus op dit seizoen.” Dankzij een inhaalrace in La Liga heeft FC Barcelona, ondanks de verloren Clásico recent, de kloof met Atlético verkleind tot twee punten.

Op korte termijn verbindt Messi meer dan waarschijnlijk zijn toekomst nog aan FC Barcelona, ondanks interesse van Manchester City en PSG. Joan Laporta, de nieuwe voorzitter van Barça die er goeie banden op nahoudt met ‘de Vlo’, zou hem beloofd hebben opnieuw werk te maken voor een Champions League-waardig elftal. Onder andere Sergio Agüero, een van Messi’s beste voetbalvrienden, wordt gelinkt met een transfer naar Camp Nou. De Argentijn neemt straks afscheid van Man City.

