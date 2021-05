Lindsey Vonn verkoopt villa in Los Angeles voor 5,7 miljoen euro

Nauwelijks een jaar nadat het koppel de villa aankocht, hebben ze alles weer verkocht. Toenmalig koppel Lindsey Vonn en P.K. Subban, een hockeyspeler voor de New Jersey Devils in de NHL, kochten het huis in Los Angeles voor net geen 5,6 miljoen euro. Op het moment van de aankoop waren de twee nog gelukkig samen, maar ondertussen werd er al een punt gezet achter de relatie.

De woning moest dus worden verkocht. De villa bleef echter niet lang op de markt. Na nauwelijks 2 maanden werd er een koper gevonden voor het huis dat in de jaren 50 gebouwd werd. Enkele jaren geleden onderging het pand nog een grondige renovatie. Volgens de makelaar was het een heel snelle en goede deal, wie het stulpje heeft aangekocht is niet bekend.

Volledig scherm De voorgevel van het huis © Hurwitz James Company

Wat wel bekend is, is dat de koper binnenkort over een ruime thuisbasis zal beschikken. Het huis telt 4 slaapkamers en 6 badkamers. In de hoofdslaapkamer is er zelfs een dubbele inloopkast. Ook is er een ruime keuken met twee kookeilanden, beide met marmeren werkblad. Verder is er ook nog een ruime woonkamer, eetkamer, een fitnessruimte, een zwembad, en een met palmbomen omheinde tuin. De volledige woonoppervlakte bedraagt ongeveer 510 vierkante meter.

Waar Lindsey Vonn zich nu zal gaan vestigen, is nog niet duidelijk. Vonn, die een gouden medaille won in Vancouver, plaatste onlangs nog op haar sociale media dat ze voorlopig in New York verblijft. De kans dat ze de oversteek naar de oostkust van de Verenigde Staten maakt, is dus niet onbestaande.

Volledig scherm De voormalige villa van Lindsey Vonn © Hurwitz James Company

Volledig scherm De keuken © Hurwitz James Company

Volledig scherm De woonkamer © Hurwitz James Company