Liefdesdriehoek tussen popster en gewezen vriend van Vlaams model, olympische ster en haar ‘giftige ex’ is hét thema op Commonwealth Games

ZwemmenDe Australische zwemmers staan op de Commonwealth Games haast continu op het podium, ze breken wereldrecords en zorgen voor een nieuwe standaard in de sport, maar hét gespreksonderwerp in Birmingham is de vermeende liefdesdriehoek met in het centrum golden girl Emma McKeon (28).

Goud voor McKeon op 50m vlinderslag en 200m rugslag:

De andere twee hoofdspelers zijn olympisch kampioen Kyle Chalmers (24) en de popster die teruggekeerd is naar zijn oude liefde, het zwemmen: Cody Simpson (25). Die laatste is de ex van Miley Cyrus, waarna hij een jaartje samen was met het Vlaamse model Marloes Stevens. Sinds begin dit jaar kwam er echter een einde aan de relatie tussen de Gentse en het popidool, die niet veel later de liefde vond bij topzwemster Emma McKeon.

Afgeschilderd als de boef in het verhaal: Chalmers, die uit zou zijn op revanche omdat hij zijn ex-liefje zag ingepikt worden door Simpson. Zo zou Chalmers ook voor de vlinderslag kiezen louter om de olympische ambities van Simpson te saboteren.

Volledig scherm Emma McKeon en Cody Simpson tijdens een training in Birmingham. © Getty Images

Al vanaf dag één in Birmingham is de liefdesstory het thema van de Commonwealths. Toen de Australiërs meteen goud pakten op de gemengde 4 x 100m vrije slag, gonsde het in de Australische tabloids en op de sociale media van de geruchten als zou Chalmers zijn gewezen vriendin McKeon genegeerd hebben op het podium in het Sandwell Aquatic Centre.

Een furieuze Chalmers deed er waarschijnlijk weinig goed aan door in de media wild om zich heen te schoppen, in tegenstelling tot McKeon en Simpson die er het zwijgen toe doen. “Fake news”, claimt Chalmers. Hij vindt dat de media alles behalve aandacht hebben voor mentale gezondheid en vertelt dat hij zo diep heeft gezeten dat hij de sport de rug wilde toekeren.

Volledig scherm Kyle Chalmers' reactie na winst op de 100m vrije slag: de vinger op de mond. De criticasters het zwijgen opgelegd. © ANP / EPA

Maar maandag sloeg Chalmers ook in het water hard terug, met winst op de 100 m vrije slag en door te claimen dat het hem veel moeite had gekost om de moed te vinden om te zwemmen. “De laatste 48 uren zijn een enorme persoonlijke emotionele rollercoaster geweest", sprak hij na zijn derde goud op de Games. “Ik begon bijna te wenen... en ik ben geen emotioneel iemand. Dit zorgt voor een bitterzoet gevoel. Want in plaats van te genieten van het moment, voelt dit meer aan als een zucht van opluchting om eerlijk te zijn.”

“Ik hoop dat niemand moet doorstaan wat ik de voorbije 48 uur heb meegemaakt. Alles heb ik eraan gedaan om deze situatie zo goed mogelijk te benaderen, maar de leugens en valse waarheden blijven rondgestrooid worden. Ik ben nog goeie vrienden met Emma en ben blij deel te kunnen uitmaken van dit geweldige Australische team.”

McKeon liet het blijkbaar weinig aan het hart komen. Zij kroonde zich tot de succesvolste Commonwealth-atlete ooit door na winst op de 50m vlinderslag haar twaalfde gouden medaille te pakken. McKeon was vorig jaar een tijd samen met Chalmers tot ze uit elkaar gingen en zij voor Simpson koos.

Volledig scherm Emma McKeon na goud op de 50m vlinderslag. © AP

Simpson van zijn kant zorgde voor ophef door zijn succesvolle carrière als popidool even op on hold te zetten, en terug te keren naar de zwemsport. Een verhaal waarvan Australië smult. Zeker nadat hij zich in mei op de nationale Australische kampioenschappen wist te kwalificeren voor de Commonwealths. En ook daar doet hij het goed, met voorlopig een vijfde plaats op de 100m vlinderslag - zijn beste nummer- en hij zwom ook in de heats van de 4x100m vrije slag bij de mannen. Een plaatsje in de finale waarin Australië het goud won, bemachtigde hij niet.

Volledig scherm McKeon en Simpson. © rv

Maar zijn droom om er in 2024 bij te zijn op de Olympische Spelen in Parijs, is meer dan ooit intact. Op z’n 25ste alles behalve evident. “Met ervaring komt zelfvertrouwen”, aldus Simpson. “En ik doe nog steeds ervaring op, dus ook meer zelfvertrouwen. Op dit moment sta ik al veel verder dan ik ingecalculeerd had richting Parijs.”

Volledig scherm Cody Simpson en Marloes Stevens toen ze vorig jaar samen waren. © instagram marloesstevens