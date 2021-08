“Liefde van mijn leven”: Thibaut Courtois maakt relatie met Israëlisch model officieel

De geruchtenmolen over de romance draaide in mei al op volle toeren. De Rode Duivel werd die periode in Madrid verschillende keren gespot met Mishel Gerzig. Gerzig is een Israëlisch model van 24. Ze is redelijk populair op Instagram, waar ze meer dan 160.000 volgers heeft. Courtois sprak begin juni in Deviltime al kort over de relatie. “Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Of ze voor België of Spanje zal supporteren? Voor België natuurlijk, het is geen Spaanse. Ze is Israëlische.”