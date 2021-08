Lancering Bob Marley-shirt Ajax leidt tot problemen webshop

Time-OutVoetbalclub Ajax uit Amsterdam kan de vraag naar het nieuwe derde shirt nauwelijks aan. Het shirt is een ode aan het lied Three Little Birds van Bob Marley, een van de lijfliederen van de supporters van Ajax. De webshop van de fanshop raakte na de lancering overbelast.

Supporters klagen op sociale media dat ze het shirt niet kunnen bestellen. Ze worden uit de wachtrij gezet of kunnen niet afrekenen. Voor de fanshop in de Johan Cruijff ArenA staat vandaag een lange rij met supporters.

Ajax lanceerde vrijdag het langverwachte shirt, waarmee het een ode aan het lied Three Little Birds van Bob Marley brengt. Het shirt circuleerde al maanden over het internet, maar is nu dus ook daadwerkelijk te koop. Het filmpje van de lancering is na een uur al meer dan 250.000 keer bekeken op Twitter.

Three Little Birds is een van de lijfliederen van de fanatieke aanhang van Ajax. Fans zingen het nummer tijdens thuiswedstrijden voor aanvang van de tweede helft. Het derde shirt van Ajax heeft de kleuren zwart, geel, groen en rood. In de kraag van het shirt staan drie vogeltjes, gekleurd in rastakleuren.

Cedella Marley, de dochter van Bob, is enthousiast over het nieuwe exemplaar van de Amsterdamse club. “Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied”, zegt ze. “Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes als Three Little Birds kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid.”