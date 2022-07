Kyrgios laat vrouw uit publiek zetten omdat “ze 700 drankjes lijkt op te hebben”, maar die dient van repliek: “Had er slechts twee op”

Het voorval gebeurde in de derde set van de partij. Kyrgios wees naar een vrouw in het publiek, die iets te enthousiast was in haar aanmoedigingen. “Ze leidt me af terwijl ik aan het spelen ben in een Wimbledon-finale”, brieste de Australiër tegen de umpire. “Ik zei het je daarnet, je geloofde me niet en nu deed ze het opnieuw. Het kostte me bijna het spelletje. Waarom is ze daar nog? Ze is ladderzat en praat tegen mij tijdens een spel. Dat is toch niet aanvaardbaar?”