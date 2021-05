Knap staaltje kunst: Youri Tielemans wordt geëerd met groot fresco in geboortegemeente Sint-Pieters-Leeuw

Time-outEn of hij geliefd is. In Sint-Pieters-Leeuw, het geboortegemeente van Youri Tielemans, is een fantastische fresco opgedoken van de Rode Duivel. Het is een initiatief van zijn management om zijn meest succesrijke momenten in de verf te zetten, van Brusselse ‘ket’ tot topper in de Premier League.