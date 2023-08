KIJK. “Wat een ‘lemon’ die Conor”: McGregor tekent voor ‘een van de meest bedenkelijke PR-stunts ooit’

Een uitgekiende strategie of volledig van het padje? Zijn laatste kamp in het UFC (Ultimate Fighting Championship) dateert al van meer dan twee jaar geleden, toch blijft Conor McGregor (35) de meest besproken vechtjas.

Alle ogen waren zondag in de Londense O2 Arena gericht op de comeback van het Britse zwaargewicht Anthony Joshua (33), maar het was vooral UFC-vechter Conor McGregor die met enkele stunts van dubieus allooi de controverse rond zijn persoon extra in de kijker zette. Zijn intrede maakte ‘The Notorious’ in het bijzijn van schaarsgeklede ringmeisjes, waaronder de Australische bokskampioene Ebanie Bridges, om vervolgens op de eerste rij als schaduwboksend de kamp te volgen. Achteraf maakte hij ook nog zijn opwachting in de ring om er de ook aanwezige YouTuber KSI uit te dagen.

Joshua versus Robert Helenius, een 39-jarige in Zweden geboren Fin die in allerijl werd opgetrommeld om de op op een drugstest positief bevonden Dillian Whyte te vervangen, werd onder andere gesponsord door McGregor’s biermerk ‘Forged Irish Stout’ en dus moest de Ier wel van de partij zijn. Daarvoor onderbrak hij speciaal een familievakantie - zijn vrouw Dee Devlin is zwanger van hun vierde - om per privéjet naar Londen te vliegen. En er in het gezelschap van enkele opvallende vrouwen zijn opwachting te maken.

McGregor met de Australische bokskampioene Ebanie Bridges.

Onder de ringmeisjes bevond zich een opvallende Ebanie Bridges, die eerder dit jaar al grote sier maakte aan de zijde van McGregor toen Katie Taylor (lang de rivale van Delfine Persoon geweest) in Dublin vocht en verloor tegen Chantelle Cameron. Bridges toonde nog maar eens fan te zijn van de no bra-club en kreeg daar achteraf op de sociale media veel kritiek op. Dat ze zich wel heel makkelijk voor de kar van McGregor laat spannen. “Dit moet een van de meest bedenkelijke PR-stunts ooit zijn”, was een van de vele reacties op de sociale media.

Helenius tegen het canvas, rechtsbeneden McGregor met de tong uit de mond.

Tijdens de kamp zelf had de Engelsman Joshua tijd nodig om in de partij te geraken, om na anderhalve minuut in ronde zeven Helenius met een zware rechtse toch in de trouwen en op het canvas te werken. Al schaduwboksend volgde McGregor de partij vanop de eerste rij mee. “Een absolute lemon (vrij vertaald: een halve gare, nvdr) die Conor”, luidde ditmaal een van de vele met McGregor spottende reacties.

KIJK. McGregor schaduwbokst tijdens Joshua versus Helenius

KIJK. Helenius gaat knock-out na zware rechtse van Joshua

Ook na de kamp was McGregor het middelpunt van de aandacht. Terwijl Joshua zijn knock-out vierde, klom ‘Mystic Mac’ tussen de touwen om Joshua een slok van zijn Ierse stout aan te bieden, wat door het zwaargewicht werd geaccepteerd. En al snel had McGregor ook een microfoon vast. Om Joshua eerst te complimenteren. “Grootsheid gaat niet lopen. Joshua nam zijn tijd om met die zware klap uit te pakken... Ik was al lang blij dat Helenius terug rechtstond. Want de fans moeten hem dankbaar zijn in laatste instantie te willen inspringen en zonder schrik Joshua in de ogen te kijken. Hij mag fier op zichzelf zijn.”

Volledig scherm © Forged Irish Stout

Waarna een felicitatierondje volgde. “Top van AJ, top van Eddie (Hearn, de bokspromotor, nvdr), top van Forged Irish Sout." Om dan de bekende Britse YouTuber KSI, die ook prominent in de zaal zat, uit te dagen. “Ik weet dat jullie mannetje KSI in het publiek zit, toch? Hij zou niet eens tegen eieren kunnen boksen, zelfs niet als hij in een eierboksfabriek werkte,” verkondigde McGregor. “Dus als hij hier wil komen, zal ik hem een laatste kans geven - zonder handschoenen.”

McGregor, die op zijn sportieve hoogtepunt zowel de UFC-riem bij de lichtgewichten als de vedergewichten had, zou nog dit jaar tijdens UFC 296 tegen Michael Chandler vechten voor zijn comeback in de octagon. “December”, antwoordde McGregor toen hem werd gevraagd wanneer hij terugkeert naar de UFC. “Chandler als eerste. Dan Justin Gaethje voor de de zogenaamde BMF-riem (BMF staat voor ‘Baddest Motherf**ker’, nvdr) en daarna gaan we de trilogie tegen Nate (Diaz, nvdr) doen.” In juli 2021 liep McGregor tijdens een ander trilogie-gevecht, tegen Dustin Poirier, een beenbreuk op. Sindsdien heeft hij gewerkt aan zijn herstel, maar vooral voor controverse gezorgd. En heeft hij zichzelf uit de USADA-testpool gehaald.

Dat laatste zou een probleem zijn omdat ‘The Notorious’ zich zes maanden voorafgaand aan zijn terugkeer moet inschrijven bij USADA. Dat zou het dus onmogelijk maken te vechten tijdens UFC 296 in december, al zou er een achterpoortje bestaan. “Een van de dingen die iedereen vergeet, is dat Conor een van de meest geteste atleten was toen hij deelnam, en we doen de dingen op de juiste manier,” verklaarde McGregors manager Audie Attar. “We zijn in actieve besprekingen met de UFC, we hebben met USADA gesproken, en we gaan de dingen op de juiste manier doen.”

Gevraagd of er een kans is dat McGregor en Chandler nog steeds in 2023 tegen elkaar zullen vechten, zei UFC-goeroe Dana White alleen maar: “Honderd procent, absoluut.”

Volledig scherm McGregor met bokspromotor Eddie Hearn zondag in Londen. © Action Images via Reuters

