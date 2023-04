KIJK. Wanneer zelfs ‘moonen’ niet helpt: aanvaller Clermont zet fans Angers met penalty in hun blootje

“Volgend jaar is hij van jou, capi!”: hilariteit bij spelers van Union, die aanvoerder Teuma z’n eigen Gouden Schoen schenken

Grappig momentje op training, vanmiddag bij Union. Aanvoerder Teddy Teuma (29), die gisteren op het Gala van de Gouden Schoen uiteindelijk net naast het podium viel, kreeg dan toch zijn eigen exemplaar overhandigd. Iets wat voor de nodige hilariteit zorgde in het Dudenpark en Teuma ging dan ook maar al te graag op de foto met het kleinood. “Volgend jaar is het de jouwe, capi!", klonk het vol zelfvertrouwen in het bijschrift. Aan de Fransman om komende zaterdag, in Charleroi, zijn kandidatuur al meteen extra kracht bij te zetten.