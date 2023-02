KIJK. Voetbalfan die met één klap geveld werd, is nu cultfiguur met eigen poster: “Verdiende les gekregen”

Blijkt dat Bill eigenlijk een supporter is van vierdeklasser AFC Wimbledon, maar in het bijzijn van een groepje ‘slechte vrienden’ de Londense derby van afgelopen zaterdag bijwoonde. En dat hij het op zijn job - Bill werkt als elektricien voor een bedrijf even ten zuiden van Londen - al mogen horen heeft. Maar zijn baas vergeeft het hem maar al te graag. “Bill is eigenlijk de goedheid zelve en zal hier zeker uit geleerd hebben”, zegt Gregg Barnes.

“Ik heb al met hem gesproken, hier op zijn werk hebben we het er al veel over gehad en hartelijk om gelachen. Maar niemand die hem veroordeelt. Iedereen vindt gewoon dat hij zijn verdiend lesje heeft gekregen. Hij had zich maar niet zo aanstellerig hoeven te gedragen.”

In 2021 werd Tarbuck nog verkozen tot ‘jonge collega van het jaar’ bij het bedrijf (Elite Electrical Contracting). “In de vijf jaar dat hij voor ons al werkt, heeft hij zo’n gedrag nog nooit vertoond”, vervolgt Barnes. “Hij is echt een opkomend talent die zijn werk heel serieus neemt en nooit te laat is. Tijdens de covidperiode bijvoorbeeld, was hij diegene die zich op het online gebeuren stortte. Een modelwerknemer.”

Volledig scherm Bill Tarbuck verkozen tot ‘jonge collega van het jaar’ in 2021. © rv

“Hij excuseerde zich ook al voor wat er gebeurd is. Uiteindelijk is dat niets echt erg, er is niemand gekwetst geraakt. Ik heb hem gezegd dat hij zich nu even gedeisd moet houden en heb hem een week vrijaf gegeven. Dit zal een levensles voor hem zijn.”

Tarbuck zal zich het incident nog lang geheugen. Niet alleen omwille van de wereldwijde aandacht die de virale video genereerde, ook omdat er zowaar een canvas is gemaakt van de klap die Bill te incasseren kreeg. De titel van het werk is even simpel als geniaal: ‘Chelsea Fan Gets Knocked Out’, gemaakt door een studio in het Oost-Londense Canning Town. Voor 29 pond (32,5 euro) is de glossy A4-print de jouwe. Alleen gaat de verkoop zo hard dat zijn collega’s er nog niet eens eentje konden bemachtigen.

Volledig scherm © rv

In de video zie je hoe Tarbuck eerst met veel allure fans van West Ham uitdaagt. Zo roept hij tegen iemand dat die wel vijftig jaar moet zijn, om enkele tellen later knock-out tegen de grond te gaan na een rake klap van een 22-jarige, die nog diezelfde dag door de politie is opgepakt. Wat op hoongelach van de omstaanders kon rekenen. ‘Irons, Irons’, hoor je zingen, naar de bijnaam van West Ham. Eén van hen zou zelfs het ticket van de elektricien hebben proberen te stelen. Tarbuck werd snel omsingeld door stewards. Een andere fan zegt hem dat hij zich nog steeds in Knightsbridge bevindt.

Toen Tarbuck erna weer bij bewustzijn was, doken er later op de avond beelden op van hem in een rolstoel. Enkele tanden minder en met nog steeds bloed uit de mond. En op dinsdag waren er beelden te zien van de jongeman in een ziekenhuisbed, met zijn moeder naast hem. Terwijl hij het incident zelf probeert weg te lachen, denkt de vrouw daar anders: “Dit is niet grappig”, zegt ze tot twee keer toe op wanhopige wijze.

Volledig scherm © rv

De beelden werden alvast veroordeeld door Chelsea-speler Reece James. Hij stelde de rivaliteit tussen de twee clubs te begrijpen, maar dat geweld nooit een antwoord mag zijn. “Ik hoop dat de jongen ok is”, aldus de verdediger nog.

Op een fors gekrenkt ego na, zal dat wel meevallen. Een poster dient als levenslange herinnering.

Volledig scherm © rv