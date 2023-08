KIJK. Veel bizarder wordt het niet: de beelden van Kevin De Bruyne in Koreaanse sketchshow die viraal gaan

Kevin De Bruyne zoals U hem nog maar zelden zag. Tijdens de Aziatische tour van Manchester City eind juli maakte de Rode Duivel enkele keren zijn opwachting in Koreaanse tv-shows, waaronder Saturday Night Live Korea . De Bruyne fungeerde er telkens als speciale gast in met Aziatische humor doorspekte sketches.

Zo ontmoette De Bruyne in bovenstaande video Neymar, of toch iemand die voor de Braziliaanse superster moet doorgaan. De City-strateeg zag er de humor wel van in en speelde het spelletje mee. “Je Engels is fel verbeterd”, merkt De Bruyne op wanneer ‘Neymaruuuu’ hem zegt dat hij De Bruyne al lang niet meer gezien heeft.

De Bruyne: “Hopelijk zullen we tegen elkaar spelen.” Maar KDB, herstellend van een spierblessure in de kuit, kwam tijdens de tour niet in actie. City speelde er tegen Bayern München (1-2 zege) en Atlético Madrid (1-2-verlies na een goal van Carrasco). Zondag verloor Man City, terug op Engelse bodem, de trofee om de Supercup of het Community Shield van Arsenal na strafschoppen. De Bruyne viel 25 minuten in en was meteen goed voor een assist, maar trapte zijn penalty tegen de onderkant van de deklat.

In een ander tv-optreden zien we dan weer hoe De Bruyne met zijn droge humor louter bevestigend knikt wanneer er in het Koreaans (waarschijnlijk) met hem gedold wordt. Met zijn zogezegde ploegmaats proeft hij ook van Soju, een traditioneel Koreaans drankje met een alcoholpercentage van minstens 20%.

Volledig scherm © SNL Korea