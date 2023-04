KIJK. UFC-legende Nate Diaz die tijdens straatgevecht man wurgde, wordt gezocht door politie en mist mogelijk bokskamp tegen Jake Paul

Een straatgevecht in New Orleans blijft niet zonder gevolgen voor UFC-legende Nata Diaz. Nadat hij een man na een wurggreep met het hoofd tegen de stoep had gekwakt, is er een arrestatiebevel tegen de Amerikaan (38) uitgeschreven. Waardoor er een kans is dat hij niet kan opdagen voor zijn lucratieve bokskamp op 5 augustus tegen de zogenaamde YouTube-bokser Jake Paul, de kersverse vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam .

Diaz is een bekende naam in de MMA. Sinds 2007 actief in de UFC, de koningsklasse van de MMA, waar hij onder andere in twee opzienbarende gevechten zowel een keer won als verloor van Conor McGregor.

In New Orleans woonde Diaz het voorbije weekend ‘Misfits Boxing 6' bij, waar z’n vriend Chris Avila aan de slag was. Maar ook zijn vuisten jeukten duidelijk. In de zaal kreeg hij eerst al ruzie met Chase DeMoor. Diaz raakte geïrriteerd en gooide een waterflesje richting DeMoor, bekend van de Netflix-realityshows Too Hot To Handle en Perfect Match, waarna de poppen aan het dansen gingen.

En ook na afloop van het event kookte het bloed van Diaz duidelijk nog. Op straat mengde hij zich namelijk ook in een knokpartij. Een omstaander filmde hoe Diaz een man, zowaar een lookalike van Logan Paul (de broer van Jake), in een wurggreep nam en z’n opponent verloor daardoor ook het bewustzijn.

KSI

Probleem voor Diaz, is dat hij voor de geweldpleging nu gezocht wordt door de politie, wat meteen een schaduw werpt over zijn kamp tegen Jake Paul in augustus. En zo is KSI, een andere erg bekende vechtende YouTuber, er als de kippen bij om zijn diensten aan te bieden. “Wanneer ik Joe Fournier in mei KO geklopt heb, wil ik maar al te graag in de bres springen voor Diaz.” Jake ‘The Problem Child' Paul heeft het aanbod ook al aanvaard: “Top, jij kan zijn vervanger zijn. Pas op, een clausule voor rehydratatie is niet inbegrepen. Blijf in vorm en we contacteren je indien nodig.”

Volledig scherm Jake Paul (l) versus Nate Diaz (r) staat op 5 augustus geprogrammeerd. Maar gaat die kamp nog door? © AFP / AP

Quote Dacht je soms dat ik Logan Paul was? De gevelde Rodney Petersen

De man die door Diaz geveld werd, ene Rodney Petersen, heeft via een video op de sociale media al van zich laten horen. “Ik weet niet wat ik gedaan heb om Nate Diaz zo kwaad te maken”, zegt hij. “Maar ik weet wel dat ik hem ga uitschakelen wanneer hij nog eens komt. Je hebt me aangevallen zonder dat ik me kon verdedigen. Dacht je soms dat ik Logan Paul was?” En ook UFC-baas Dana White heeft al gereageerd op de virale clip van Diaz. Ook hij vraagt zich eerst af of het om Logan Paul gaat. White: “Zijn hoofd botst tegen de straat alsof het een basketbal is, wat een knock-out.” Om dan te concluderen dat Diaz hiervoor zwaar zal aangeklaagd worden.

De laatste professionele kamp van Diaz dateert van september 2022, toen hij in Las Vegas Tony Ferguson versloeg. Hij diende McGregor in 2016 zijn eerste verlies in het UFC toe, maar verloor enkele maanden later nadien ook van de Ier. ‘The Notorious’ kon het dan ook niet laten om zich te verkneukelen over Diaz’ laatste prestatie.

