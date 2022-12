KIJK. Sarah De Bie dolblij wanneer ze ziet dat Wout van Aert wint, zoontje Georges moet zelf ook sprintje trekken

Time-out Net geen knock-out: MMA-vech­ter mept YouTuber brutaal tegen de grond midden in interview

Opvallende taferelen in Polen. Daar werd een interview met een YouTuber abrupt onderbroken, nadat die tegen de grond werd gemept door de Poolse MMA-vechter Amadeusz Roslik. Aanleiding van de rake vuistslag: de YouTuber, genaamd Sadek, uitte in recente video’s commentaar op Roslik. Die was daar duidelijk niet mee opgezet en verkocht Sadek een stevig oplawaai. Nadat de YouTuber rechtkwam - de interviewster leek helemaal van de kaart - ging hij gewoon verder met het interview. Al deed hij dat wel met een bebloede mond.

