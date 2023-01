KIJK. Piqué bedroog Shakira al veel langer dan zij dacht: beelden tonen hoe 12 jaar jongere studente in hun woonkamer wandelt tijdens... interview

Op de videobeelden is te zien hoe Piqué bij hem thuis, waar hij toen nog woonde met Shakira en hun kinderen, een interview geeft via Zoom. Plots wandelt een andere vrouw in beeld. Dat blijkt de 12 jaar jongere studente te zijn waarmee Piqué zijn vrouw bedroog. Op dat moment zat Shakira met hun twee zonen, Milan (9) en Sasha (7), in het buitenland.

“Ze is er kapot van om er achter te komen dat deze vrouw zich thuis voelde in het huis dat ze samen met hem en de kinderen deelde”, valt nu te horen. De beelden dateren van lang voor Shakira weet had van het overspel, wat duidelijk maakt dat Piqués affaire al langer bezig was. De Colombiaanse zangeres dacht in eerste instantie dat het overspel nog maar net aan de gang was, maar ook dat blijkt dus niet te kloppen.

KIJK OOK. Shakira haalt in nieuwe song uit naar Piqué

Shakira en Piqué gingen in juni 2022 uit elkaar na een relatie van meer dan tien jaar. Na de breuk reageerde Shakira nooit over het vermeende overspel van Piqué. Ze weigerde ook op details van de scheiding in te gaan. Maar in een nieuwe song lijkt de zangeres meermaals te verwijzen naar de breuk en de manier waarop hun relatie werd beëindigd.

Piqué is na de breuk ondertussen voetballer af. De verdediger nam net voor het WK voetbal in november afscheid bij FC Barcelona.

Volledig scherm © Social - WireImage