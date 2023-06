KIJK. Op de afterparty van zijn trouwfeest was Thibaut Courtois wel kapitein: doelman gespot met armband

Dat het een feestje was - inclusief knipoog naar de kapiteinskwestie bij de Rode Duivels. Op Instagram zijn de eerste beelden verschenen van het huwelijk waarop Thibaut Courtois (31) en Mishel Gerzig (26) elkaar het jawoord gaven. In het idyllische Château de la Croix des Gardes in Cannes, barstte na een mooie ceremonie een waar festival helemaal los. Op de euforische beats van de Nederlandse dj Martin Garrix (27) leek het feest op een mini-Tomorrowland.

Strikte geheimhouding werd gevraagd, dus bleef het wachten op the day after voor foto’s van de huwelijksceremonie en het bijhorende feest van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig. Op Instagram liet Courtois voor het eerst beelden zien. De doelman zat strak in een blauw pak, Mishel koos voor een stijlvolle witte jurk.

Na de ceremonie volgde een stevig feestje. Martin Garrix, echte naam Martijn Garritsen, was een van de opvallende aanwezigen toen de gasten in de vooravond toestroomden in het sprookjesachtige kasteel. De reden was eenvoudig: Garrix, door ‘DJ Mag’ al vier verkozen tot ‘s werelds ‘beste dj van het jaar’ en bekend dankzij de hit ‘Animals’, was de hoofdact van een dansfeest met festivalachtige proporties. Courtois is sowieso een groot fan en trouwe bezoeker van Tomorrowland.

Onder de 300 aanwezigen zouden zijn (ex)-ploegmaats Hazard, Benzema en Modric geweest zijn, net als Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, maar op de beelden zijn ze niet te zien. Wel Spaanse influencers. Mishel nodigde enkele Israëlische modellen en actrices zoals Omer Nudelman, Katya Levin en Anna Zak uit. Zij deelden op hun social media gretig beelden van de festiviteiten.

Daarop is te zien hoe Courtois en Gerzig, in zilveren glitterjurkje met hoge split en daaronder witte sneakers, geregeld mee achter de dj-booth stonden om de gasten op te zwepen op de vele hits van de Nederlandse dj en producer. Soms zelfs met rookkanon in de hand. Of de micro: onder andere op ‘High on Life’ bereikte het feestje een van z’n vele climaxen. Vuurwerk in Cannes. ‘Perfect’ van Ed Sheeran, met Thibaut en Mishel innig samen, was een van de afsluiters. Om kwart voor zes ’s morgens ging het bij het ochtendgloren voor de laatste gasten per minibusje huiswaarts.

Kapiteinskwestie

Opvallend beeld op de dansvloer: Valerie Courtois, de zus van Thibaut, die met een kapiteinsband om de arm op grappige wijze verwees naar de heisa van vorige week, toen Courtois voor de verplaatsing naar Estland het kamp van de Rode Duivels verliet omdat hij het niet eens was met de beslissing van Tedesco om Romelu Lukaku tegen Oostenrijk de band te geven. Valerie is een voormalige volleybalspeelster die voor de Yellow Tigers, de nationale ploeg, speelde tot ze in 2019 stopte ze met topvolleybal. Kersvers schoonzus Mishel Gerzig nam later op de avond de band gretig over. Ook opvallend: de witte en gepersonaliseerde sneakers die vele van de gasten speciaal voor het dansfeest droegen.

De locatie van de festiviteiten was lang een goedbewaard geheim. Uiteindelijk bleek het om het Château de la Croix des Gardes te gaan, een majestueus kasteel in de heuvels van Cannes. Het landgoed was nog decor voor Alfred Hitchcocks ‘To Catch a Thief’. Al wisten de 310 genodigden tot enkele uren voor aanvang niet dat de bruiloft daar zou doorgaan. Ze kregen enkel een uur en pick-up point door in Cannes.

Om alles af te ronden volgde er in beperkte en intieme kring nog een laatste feestje plaats, waarna de huwelijksvakantie richting Malediven volgt. Thibaut en Mishel kozen er voor een exclusief resort met privéstrand.

