KIJK. NBA-vedette Stephen Curry slaat hole-in-one en trekt dan flinke sprint tijdens uitzinnige viering

KIJK. In de categorie knullig verliezen: achtervol­ger rolt vierende ploegmaats op net voor de streep

Grappige beelden uit Frankrijk. In een plaatselijke beloftenwedstrijd waren twee ploegmaats samen op weg naar de zege. Het duo van de Saint Etienne-ploeg wou samen al vierend over de streep komen, maar dat was buiten een vermetele achtervolger gerekend. Simon Ruet snoepte de zege nog net af voor de twee verbouwereerde ploegmaats. Of zoals wel vaker: de prijzen worden pas aan de meet verdeeld.