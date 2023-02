KIJK. “Mijn benen lijken wel van Play-Doh”: ex-olympiër beroert op sociale media met bizarre video

Time-outDe Britse discuswerper Lawrence Okoye is viraal gegaan op social media met een opvallende video. De 31-jarige Okoye duwt in het filmpje met zijn duim putjes in zijn scheenbeen. Putjes die ook een tijdlang zichtbaar blijven en volgens Okoye het gevolg zijn van cellulitis. Niet de bekende sinaasappelhuid (cellulite), wel een bacteriële infectie van de huid en het onderhuidse bindweefsel.

KIJK. Okoye duwt met zijn duim putjes in zijn scheenbeen

“Dit ziet eruit als een normaal been, niet?”, aldus Okoye in bovenstaande video. Maar dan duwt hij met zijn duim zes putjes in zijn scheenbeen. “Het is alsof ik van Play-Doh ben gemaakt.” Het beeld verontrustte heel wat van zijn volgers, zo tonen de vele reacties.

“Ik heb heel veel berichten gekregen”, zei Okoye later. “Mensen zeiden dat er iets mis kon zijn met mijn hart, lever of nieren. Of dat ik kanker of diabetes had.” Maar dat bleek allemaal niet te kloppen. “Het ging om cellulitis, een soort bacterie die via een open wonde je lichaam kan binnendringen. Dat was de oorzaak van de zwelling.” Okoye was er gelukkig snel bij en meldt intussen dat de zwelling alweer verdwenen is.

Okoye nam in 2012 als discuswerper deel aan de Olympische Spelen in Londen. Hij haalde de finale en werd daarin twaalfde. Daarna trok hij naar de Verenigde Staten, met als doel om er een carrière in het American Football uit te bouwen.

Okoye kon wel enkele contracten versieren, maar spelen in de NFL deed hij nooit. Intussen focust hij weer op het discuswerpen. De Spelen van Tokio werden in 2021 nog een teleurstelling, maar in 2022 pakte Okoye wel brons op het EK atletiek in München. Hij is ook houder van het Brits record. In 2012 gooide Okoye de discus 68,24 meter ver.

