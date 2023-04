KIJK. Man krijgt het op straat aan de stok met MMA-legende en dat beklaagt hij zich héél snel (tot hilariteit van Conor McGregor)

Even tonen wie de baas is: Noah Fadiga - zoon van - doet monden openvallen met gewéldige dribbel op training

Noah Fadiga, de zoon van ex-voetballer Khalilou, doet van zich spreken in Frankrijk. De 23-jarige oud-verdediger van Club Brugge zette op training met Stade Brest zijn ploegmaats te kijk met een indrukwekkend staaltje techniek. In 20 matchen in de Ligue 1 scoorde Fadiga dit seizoen één keer. Stade Brest is zestiende in het klassement.