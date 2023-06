KIJK. In Marbella gooit Mishel Gerzig de remmen los op privéjacht - In Boedapest rijdt Thibaut Courtois rond in... een tank

KIJK. Gerzig danst erop los op privéjacht

Geen Champions Leaguefinale komend weekend voor Courtois. Dus heeft hij alle tijd om zich te laten meeslepen in zijn vrijgezellenfeest, zo blijkt uit beelden die hij op Instagram deelt. Ook Gerzig is kwistig met het (re)posten van foto’s van haar vrijgezellen.

De Rode Duivel stapt eind juni in het huwelijksbootje met Mishel Gerzig en dan mag een bachelorparty niet ontbreken. Die werd ingezet met een gezamenlijke kartingsessie in het Carlos Sainz Karting Center in Madrid, met ook Gerzig en haar vriendinnen van de partij. Wie won? Jawel, San Tibu. Zijn voorliefde voor al wat snel en motorisch is, zal daar niet vreemd aan zijn. Courtois is een hevige fan van de Formule 1 en woonde onlangs de GP in Monaco bij. De doelman was zichtbaar blij met zijn kartingwinst. Op het podium spoot de champagne alle kanten uit.

Het was de start van een driedaags vrijgezellenweekend. Want daarna stapte het mannelijk gezelschap op een privéjet richting de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Courtois was verkleed als het videospelpersonage ‘Luigi’ uit Mario Kart. Onder de aanwezigen Alex Maes, gewezen voetballer van Beerschot die nu uitkomt voor Lokeren-Temse. Hij was er ook vandaag bij, toen Courtois achter het stuur van een heuse tank kroop.

KIJK. Geconcentreerde Courtois bestuurt een tank

Voor Gerzig ging het richting Marbella, nadat ze de nodige vrijgezellencadeaus in ontvangst mocht nemen. Onder andere kousen met daarop de hoofden van alle deelnemers, maar ook een grappig t-shirt met op de voorkant een foto van het hoofd van Courtois op twee strategische plaatsen: “Eigendom van Thibaut Courtois’. De kliek van Gerzig is twaalf vrouwen sterk. ‘s Avonds lieten Mishel en haar vriendinnen de fuifbeesten in zich los en werd er vrolijk gedanst in een strandbar en nachtclub. En ook op vrijdag alle remmen los: ambiance troef tijdens een feestje op een privéjacht. Met Gerzig zelfs als laatste overlever.

Wat de twee de komende dagen nog te wachten staat, moet verder blijken, maar maandag moet Courtois zich uiteraard wel in Tubeke melden voor de Rode Duivels.

KIJK. Courtois wint karting en trekt dan met vrienden naar Boedapest

Afgelopen maandag verraste Courtois zijn Mishel voor haar 26ste verjaardag nog met een Grieks themafeest in zijn villa in Boadilla del Monte, een residentiële gemeente buiten Madrid.

Huwelijk in Zuid-Frankrijk

Courtois en Gerzig leerden elkaar begin 2021 kennen. Het sprookjesachtige huwelijk zou in het zuiden van Frankrijk plaatsvinden en gespreid worden over twee dagen. Met een openingsevenement op de eerste dag en een burgerlijke ceremonie op dag twee. Die ceremonie zou beide religies, het jodendom en het christendom, combineren en Gerzig zou doorheen het huwelijk verschillende jurken dragen van ontwerper Mai Mashiach.

Er zouden ongeveer 300 mensen een uitnodiging gekregen hebben. Daarbij uiteraard de families en dichte vrienden van het koppel, maar ook heel wat bekende namen waaronder de Real-ploegmaats van Courtois. Van Eden Hazard over Karim Benzema tot Luka Modric. Ook Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke, behoort tot de genodigden, zo bevestigde het paar in ‘Vanity Fair’. Gerzig zou dan weer enkele bekende Israëliërs vragen, zoals collega-modellen Omar Nodelman en Katya Levin. De gasten zouden zelf instaan voor vlucht en verblijf.

