KIJK. Hij verkleed als ‘Luigi’, zij in t-shirt met daarop ‘eigendom van Thibaut Courtois’: Rode Duivel en Mishel Gerzig per privéjet op vrijgezellenfeest

KIJK. Courtois is vertrokken voor zijn vrijgezellen

De Rode Duivel stapt eind juni in het huwelijksbootje met Mishel Gerzig en dan mag een bachelorparty niet ontbreken. Die werd ingezet met een gezamenlijke kartingsessie in het Carlos Sainz Karting Center in Madrid, met ook Gerzig en haar vriendinnen van de partij. Wie won? Jawel, San Tibu. Zijn voorliefde voor al wat snel en motorisch is, zal daar niet vreemd aan zijn. Courtois is een hevige fan van de formule 1 en woonde onlangs de GP in Monaco bij. De doelman was zichtbaar blij met zijn kartingwinst. Op het podium spoot de champagne alle kanten uit.