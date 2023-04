KIJK. Het ijzingwekkende moment wanneer ‘The Mountain’ borstspier scheurt bij drukken 252,5 kilo

Na een korte bokscarrière is Hafthor Bjornsson, die in de HBO-hitserie ‘Game of Thrones’ gestalte gaf aan de reus Gregor ‘The Mountain’ Clegane, opnieuw powerlifter. Maar tijdens een competitie in zijn ‘Thor Power Gym’ ging het mis. Bij het drukken van maar liefst 252,5 kilogram, wat een persoonlijk record was geweest, scheurde de IJslander (34) een borstspier.

Bjornsson liet onlangs weten dat zijn sportieve doel tegen eind dit jaar het verbreken van het wereldrecord ‘All-Time Raw W/Wraps’ is, waarbij je zoveel mogelijk kilo’s moet heffen of drukken bij achtereenvolgens een back squat, bench press en deadlift. Dat staat met 1.182,5 kilogram op naam van Dan Bell. Maar Bjornsson, die het wereldrecord deadliften met 510 kilogram op zijn naam heeft staan, gaat even out zijn.

Toen hij bij het drukken van 252,5 kilogram de gewichten naar zijn borst toebracht, was dat even te veel voor zijn lichaam. Je hoort de spier scheuren en Bjornsson in pijn wegtrekken. Zijn assistenten zijn er gelukkig snel bij om de gewichten over te nemen, maar op een Instagramstory is te zien hoe de linkerarm van Bjornsson al in een verband zit.

Volledig scherm © instagram worldsstrongestfan

Vorige maand maakte de IJslander bekend zich weer met powerliften in te laten. Hij wil ook opnieuw deelnemen aan The Strongest Man, een competitie die hij al meermaals op de naam schreef. “Ik heb twee jaar lang keihard gewerkt in het boksen, maar heb er nooit dezelfde passie gevoeld die ik had voor de Strongman. Toen voelde trainen nooit aan als werken. In tegenstelling tot het boksen.”

In maart vorig jaar versloeg Bjornsson zijn eeuwige rivaal Eddie Hall in een kamp in Dubai, in een wedstrijd die verkocht werd als ‘The Heaviest Boxing Match in History’. Bjornsson verloor daarvoor meer dan 50 kilogram (van 205 naar 152), kilo’s die hij het voorbije jaar deels herwonnen heeft.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © instagram worldsstrongestfan