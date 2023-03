KIJK. Georgina Ronaldo vertelt in tranen over verlies van pasgeboren zoontje: “Niemand weet écht hoe ik me voel”

Op 18 april vorig jaar werden Ronaldo en Georgina ouders van een dochter, Bella Esmeralda. Alleen beviel Georgina die dag van een tweeling, maar het jongetje stierf. Nu praat Georgina voor het eerst open over dat verlies in haar docureeks ‘I am Georgina’. En ze toont zich kwetsbaar. Haar tranen kan ze niet bedwingen wanneer het onderwerp ter sprake komt, zo is te zien in de trailer. “Niemand weet écht hoe ik me voel. Dit jaar (2022, red.) heb ik het mooiste en verschrikkelijkste moment in mijn leven in één moment meegemaakt”, zegt ze emotioneel. “Maar ik heb redenen om door te gaan en sterk te zijn.” Waarop een beeld van haar met Bella Esmeralda volgt.