KIJK. En plots rijdt Thibaut Courtois in Boedapest rond in... een tank

Time-out Een ‘throu­ple' is ten einde en dat is niet naar de zin van bokser David Haye die zijn ‘team’ snel weer groter wil

Aan alle mooie liedjes komt een einde. In dit geval wel een erg snel. Zo bevestigt de Ierse zangeres Una Healy (41) dat ze opnieuw single is, nadat ze zich even in de polyamoureuze romance tussen bokser David Haye (42) en zijn model Sian Osborne (31) begaf. Daarin blijft sowieso plaats voor anderen. “Ons team is onverwacht weer wat kleiner, maar dankzij de verkwikkende ambiance op SXM (een elektronisch muziekfestival op de Caraïben, nvdr) zijn we snel weer zeker van een complete invulling.” Het beeld spreekt boekdelen.