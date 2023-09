KIJK. De voorbije twee jaren ging ze viraal, maar nu wil de US Open ‘Beer Girl’ niet: “Ik ga voor andere sport”

US OpenGeen derde keer op rij, moeten ze op de US Open gedacht hebben. Nadat Megan Lucky (27) vorig jaar en het jaar ervoor viraal was gegaan met filmpjes waarop ze haar ad fundum-techniek etaleert, haalde de Amerikaanse ‘Beer Girl’ dit jaar de befaamde JumboTron op Flushing Meadows niet. Maar dat betekent niet dat ze bij de pakken blijft zitten.

KIJK. Zo ging Lucky als ‘Beer Girl’ in 2021 en 2022 viraal

Op Instagram, waar Lucky na haar twee passages op de US Open een hit is, legt ze uit waarom ze dit jaar haar verworven bijnaam van ‘Beer Girl’ niet kon etaleren. “Ik ging afgelopen vrijdag wel degelijk naar de US Open, maar om de een of andere liet de verantwoordelijke me dit jaar niet op de JumboTron. Er is me ook niet verteld waarom. Ach, ik heb er me snel bij neergelegd en er nog een supertijd gehad.”

“Maar ik weet wel dat dit universum een plan heeft voor mij. ‘Beer Lady’, dat is nog altijd een deel van mezelf en mogelijk ga ik richting een andere sport, waar ze wel nog nood hebben aan die speelse vitaliteit. Ik hou ervan om naar een sportwedstrijd te gaan, daar plezier te hebben en mensen aan het lachen te brengen. Daar is helemaal niets mis mee. En het zijn niet de negatieve commentaren op de sociale media of in de media die me dat zullen beletten.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens de US Open van 2021 ging Lucky tot twee keer toe viraal en zag ‘Beer Girl’ het levenslicht. Telkens toen ze in beeld genomen werd, een adje binnen de acht seconden. Lucky had dus een reputatie hoog te houden, toen ze ook vorig jaar naar Flushing Meadows afzakte om er opnieuw op het grote scherm in het Arthur Ashe Stadium te verschijnen. En of ze toen aan de verwachtingen voldeed: niet alleen ging haar beker bier vlot naar binnen, ook die van haar vriend moest er in geen tijd aan geloven. “I have missed you, guys”, reageerde ze op Twitter. “Ik heb jullie gemist.”

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv