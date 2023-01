KIJK. Cristiano Ronaldo op voorstelling bij Al-Nassr: “Dit is niet het einde van mijn carrière, ik verkoos deze club op aanbiedingen uit Europa, Brazilië en de VS”

WK voetbal Geen alcohol, geen blote schouders of zelfs openbare blijken van affectie: Engelse WAGs worden de les gespeld voor afreis naar Qatar

Elke negatieve bijklank kunnen ze in op het WK voetbal in Qatar missen als de pest. En dus gelaste de Engelse voetbalbond onlangs een geheime informatieavond in om de notoire WAGs (Wives and Girlfriends) die er volgende maand zullen bijzijn, de strenge leefregels in Qatar duidelijk te maken. “Het kleinste incident of de minste controverse bij het niet naleven van de gecommuniceerde regels zal niet getolereerd worden.”

18 oktober