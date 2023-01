KIJK. Cristiano Ronaldo op voorstelling bij Al-Nassr: “Dit is een uniek contract, maar ik ben ook een unieke speler”

Time-outCristiano Ronaldo (37) is officieel voorgesteld bij Al-Nassr. De Portugees stond voor het eerst de pers te woord bij zijn Saudische club. “Dit is niet het einde van mijn carrière, ik verkoos deze club op aanbiedingen uit Europa, Brazilië en de VS”

KIJK. Cristiano Ronaldo: “Ik ben een unieke speler”

Kost noch moeite spaarde Al-Nassr om de komst van Cristiano Ronaldo luister bij te zetten. De Portugees was gisteren al geland in Riyad en poseerde daarbij met kinderen die hun idool opwachtten. Vandaag stonden de medische tests op het menu en de voorstelling. Een uitverkocht stadion keek reikhalzend uit naar CR7.

Even voor 17u Belgische tijd was het zover. Ronaldo verscheen in maatpak aan de poorten van het stadion, in tegenstelling tot de verwachting stond eerst een persconferentie op het menu, daarna kregen 25.000 mensen - die 4 euro inkom betaalden - hem op het veld te zien.

Maar wat had Ronaldo zoal te vertellen bij zijn voorstelling? Dat hij Saudi-Arabië verkoos boven aanbiedingen uit Europa, Brazilië, Australië, de VS en thuisland Portugal bijvoorbeeld. “Er waren veel clubs geïnteresseerd, maar ik weet wat ik wil en niet wil. Deze uitdaging sprak me aan. Mijn werk in Europa was af.”

Volledig scherm © REUTERS

“Ik heb in Europa alles bereikt wat ik kon bereiken”, aldus Ronaldo. “Ik heb er records gevestigd en dat wil ik hier ook doen. Het is spannend om in Azië te komen voetballen. Ik ben blij dat ik de kans krijg om bij te dragen aan de uitbouw van het voetbal hier en te inspireren, deze club heeft een goeie jeugdwerking en een vrouwenploeg.”

Ronaldo ziet zijn overstap naar de woestijn niet als het begin van het einde van zijn carrière. “Neen, ik zit er ook niet mee in met wat de mensen daar over denken. Ik heb veel wedstrijden van deze club gezien. Landen als Saudi-Arabië zijn meer dan ooit klaar om ‘mee te voetballen’, dat zeg je ook op het WK.”

En dan dat monstercontract? Kwamen daar vragen over op de niet al te kritische persconferentie? Jawel, zij het schuchter. “Dit contract is uniek, maar ik ben ook een unieke speler”, gaf Ronaldo als repliek. “Ik ben hier gekomen om te winnen, te genieten en de cultuur van het land te leren kennen.”

Na zijn persconferentie sprak Ronaldo voor het eerst met zijn ploegmaats in de kleedkamer van het stadion. Ondertussen hadden de tribunes zich klaargemaakt voor de grote entree. Een lichtshow werd extra in de verf gezet met Bengaals vuurwerk. De SIUUU’s rolden naar benden. “De ontvangst hier is enorm”, stamelde CR7.

Volledig scherm © REUTERS

KIJK. Coach Al-Nassr: “Ik probeerde eerst Messi te halen”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo bij zijn medische tests. © Instagram Cristiano Ronaldo

Uitverkochte shirts

Sinds de club uit het Midden-Oosten de transfer van CR7 aankondigde, heerst er een echte Ronaldo-gekte. Alle shirts in de fanshop waren op een uur tijd uitverkocht en op Instagram ging het aantal volgers van Al-Nassr sinds de officialisatie van de transfer van 940.000 naar 6,2 miljoen. De post waarin Ronaldo voor het eerst poseert met het shirt van zijn nieuwe werkgever, kreeg al ruim 31 miljoen likes.

Ronaldo werd bij aankomst opgewacht door enkele jonge fans:

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm De Ronaldo-shirts gingen zeer vlot over de toonbank. © AFP

Bestbetaalde voetballer ooit Om maar te zeggen: Ronaldo zal straks de aandacht krijgen waar hij zo tuk op is. En daarvoor wordt hij ook royaal vergoed. In 2015 schatte GestiFute S.A., het agentschap dat zijn financiën beheert, het vermogen van Ronaldo op 227 miljoen euro. Over tweeënhalf jaar bedraagt dat een veelvoud. De beste voetballer ter wereld is CR7 niet meer, maar het Saudische Al-Nassr betaalt hem wel naar die status. Royaal met Riyal. Aangezien de staat zijn inbreng deed en er geen persoonsbelasting wordt geheven, mag Ronaldo zich in de winter van zijn carrière de bestbetaalde voetballer ooit noemen. 200 miljoen euro per jaar die geen 200 miljoen salaris is, zo blijkt. Zo evolueerden de nettolonen van de grote vier (Messi, Neymar, Mbappé en Ronaldo) de laatste 10 jaar: Volledig scherm Ronaldo gaat in Saudi-Arabië een gigantisch loon opstrijken. © Fotomontage HLN

Volledig scherm Neymar. © Fotomontage HLN

Volledig scherm Lionel Messi. © Fotomontage HLN

Volledig scherm Kylian Mbappé. © Fotomontage HLN

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © Al-Nassr

