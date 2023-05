Kevin De Bruyne samen met Michèle Lacroix (en Steven Defour) naar concert Coldplay in het Etihad

Samen met enkele van hun beste vrienden en vriendinnen, ging het per autocar richting het Etihad Stadium voor KDB en Michèle. Daaronder Kenneth Staelens, de boezemvriend van De Bruyne, maar ook Steven Defour, de huidige T1 van KV Mechelen die ook in de Premier League bij Burnley speelde. De Britse band houdt net als morgenavond halt in het stadion van Manchester City in het kader van hun wereldtournee ‘Music of the Spheres’. Zaterdagavond vond de doortocht plaats in Barcelona, met Lionel Messi onder de aanwezigen.