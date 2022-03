Kevin De Bruyne organiseert ‘The Lion King-feestje’ om Mason Milian (6) onvergetelijke verjaardag te bezorgen

Mason Milian werd donderdag zes. Papa Kevin en mama Michèle boksten daarom een verrassingsfeestje in elkaar. “Leuk verjaardagsfeest voor Mason. Hij houdt van The Lion King”, schreef de smaakmaker van Manchester City bij een Instagram-foto. Schmink, animatoren in gepaste outfit en een grote (uiteraard valse) leeuw. Werkelijk alles was aanwezig om de animatiefilm en klassieker tot leven te laten komen. Ook frietjes en pizza mochten niet ontbreken. Hun ander zoontje Rome (3) genoot zichtbaar mee.

Het is niet de eerste keer dat Mason op z'n verjaardag wordt ondergedompeld in een andere wereld. Toen hij drie werd bouwden Kevin en Michèle hun villa om tot een heus dinoparadijs. Inclusief ‘levensechte’ dinosaurussen binnen en buiten (bekijk de beelden hieronder).

Na zijn weergaloze match in de stadsderby tegen United komt De Bruyne vanavond opnieuw aan de bak in de Premier League. Tegenstander is Crystal Palace. Leider City voelt de hete adem van Liverpool, dat op slechts drie punten volgt. Na een trage start van het seizoen, schurkt De Bruyne steeds dichter tegen zijn absolute topvorm aan. De assists blijven in vergelijking met andere jaren wat uit (3), maar zijn doelpuntentotaal compenseert dat stilaan ruimschoots. 9 stuks al, zijn tweede grootste aantal sinds hij in Manchester neerstreek in 2015.