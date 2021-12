‘Kev The Grinch’: vermomde De Bruyne laat kindjes schrikken

Meer sport “Had ik dan moeten sterven?”: olympische judokampi­oe­ne zwaar toegeta­keld door eigen partner en coach

Beroering in de judowereld. Margaux Pinot, 27 en olympisch kampioene in Tokio 2020 in de teamcompetitie, heeft klacht ingediend tegen haar partner en trainer Alain Schmitt (38) - zelf in 2013 judowereldkampioen. Ze zou afgelopen weekend het slachtoffer zijn geweest van huishoudelijk geweld. Inmiddels is Schmitt vrij. “Had ik dan moeten sterven?”, vraagt de Française zich af.

2 december