José Mourinho onderbreekt persconferentie om zijn medeleven te betuigen met koninklijke familie

Nederlands voetbalex­pe­ri­ment: ventilatie beschermt best tegen versprei­ding aerosolen, niet afstand tussen supporters

29 maart Niet de spreiding van publiek over de tribunes maar ventilatie biedt volgens Bert Blocken, hoofdonderzoeker van de TU Eindhoven en de KU Leuven, de beste kans tegen verspreiding van aerosolen. Het is een van de eerste voorzichtige conclusies op basis van maanden onderzoek naar hoe kleine vochtdruppeltjes zich in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam voortbewegen. En daarmee mogelijk ook het coronavirus.