Jongetje wil kapsel zoals Ronaldo, waarop papa zijn oogappel op hilarische manier peer stooft

Ronaldo gaf lang na het WK in Japan en Zuid-Korea, waar hij zijn land met liefst acht goals naar de wereldtitel leidde, nog een verklaring waarom hij toen voor dergelijke coupe koos. Het ging over een soort van afleidingsmanoeuvre voor een blessure waarmee hij toen kampte. “Iedereen had het over mijn kapsel en vergat zo de blessure. Zo kon ik me focussen op wat er op het veld gebeurde. Ik was er niet fier op, want het was inderdaad best raar. Maar het was een goede manier om het onderwerp te veranderen”, klonk het toen bij de gewezen Braziliaanse doelpuntenmachine.