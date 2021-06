Jonge fan krijgt na Roland Garros-finale racket van Djokovic, zijn reactie gaat de wereld rond

“Ik kende dat jongetje niet, maar hij verdiende dat racket”, zei de Serviër er achteraf over op zijn persconferentie. “Hij moedigde me voortdurend aan, vooral toen ik het lastig had in het begin van de match, en gaf me zelfs tactisch advies. (lacht) Hij coachte me, écht waar. Dat vond ik heel schattig en lief en daarom heb ik hem mijn racket gegeven.” Djokovic klopte de Griek Stefanos Tsitsipas in vijf sets en zit nu aan negentien grandslamzeges.