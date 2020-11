Jelle Van Damme mee op pad met broers Naesen en Greg Van Avermaet

Meer sport Triatleet (21) zorgt voor ultieme geste van sportivi­teit wanneer zijn concurrent zich even misrekent

20 september Voor Javier Gomez Noya, de winnaar van de triatlon in het Spaanse Santander, was de klasrijke geste “de mooiste ooit in de geschiedenis”. Waarschijnlijk is dat wat overdreven. Maar ontroerend mooi was het wel, hoe Diego Méntriga zijn podiumplaats opofferde in het teken van de sportiviteit.