“Je vrouw stuurt me berichten”: man toont opvallend bord aan MMA-topper, maar die laat dat niet zomaar passeren

KIJK. MMA-topper Dustin Poirier is niet opgezet met grapje van fan

Poirier zat tijdens de stoet samen met zijn vrouw Jolie en hun dochtertje Parker Noelle op een wagen toen een man hen een bordje toonde. “Hey Dustin, your wife’s is in my DM’s”, viel te lezen.

“Hey Dustin, je vrouw stuurt me privéberichten”: het is een verwijzing naar een uitspraak die Conor McGregor deed in juli 2021 na een nederlaag tegen Poirier. McGregor brak toen z’n been, maar vond wel nog de kracht om even te sneren naar Poirier en z’n vrouw (zie video onder). “Hey baby, stuur me nog eens iets, dan spreek ik je later. Jij kleine hoer”, klonk het ook. Jolie trakteerde McGregor toen vanuit het publiek op een middenvinger.

En het voorval ligt nog steeds gevoelig bij Poirier en zijn vrouw, zo mocht de toeschouwer met het bordje ondervinden. Toen de Amerikaanse vechter de boodschap las, leek hij de man een handshake te willen geven. Maar Poirier ging toch vooral voor het gezicht van de grapjas. Zwaar werd hij niet geraakt, maar de man schrok duidelijk wel. Toen de wagen ver genoeg weg was, toonde hij dan maar z’n middenvinger.

KIJK. McGregor na nederlaag tegen Poirier: “Your wife is in my DM’s”

Poirier is een grote naam in de MMA-wereld. Hij won 29 van zijn 36 profkampen, waarvan het grootste deel in koningsklasse UFC, en klopte naast McGregor (twee keer) ook onder anderen Eddie Alvarez en Justin Gaethje. Zijn meest recente zege pakte het lichtgewicht in november vorig jaar tegen z’n landgenoot Michael Chandler. Poirier gaf aan dat hij zeker nog wil terugkeren in de octagon, maar het is nog niet duidelijk wie zijn volgende opponent wordt.

KIJK. Niet voor gevoelige kijkers: McGregor breekt z’n been tijdens gevecht tegen Poirier

