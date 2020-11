Je verzint het niet: doelman scoort in 94ste minuut de gelijkmaker, maar ziet zijn team tóch nog verliezen

Rode Duivels Yannick Carrasco neemt ijsbad met Julie Van den Steen en vertelt er emotionele anekdote over zijn opa

9 september Yannick Carrasco was afgelopen zaterdag sterk in de 0-2-zege in Denemarken, maar ontbrak gisteren bij de Rode Duivels in de 5-1-overwinning tegen IJsland. In de aanloop naar dat Nations League-tweeluik werd hij op het nationaal oefencentrum in Tubeke ook nog geïnterviewd door Julie Van den Steen.