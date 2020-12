“Je kan zien dat het mijn eerste keer is”: aanvaller van Grenoble gaat de mist in bij uitreiking prijs man van de match

Tennis “Hij liep naast zijn schoenen”: ex-coach van Federer beschrijft hoe hij hem na rampjaar uit diep dal haalde

17 november “Hij had rugklachten, raakte op de een of andere manier de weg kwijt en ging naast zijn schoenen lopen.” Zo beschrijft Stefan Edberg de situatie van Roger Federer net voor hij hem onder zijn hoede nam in 2014. Federer naar een grandslamtitel loodsen lukte niet, maar de Zweed hielp hem wel uit het dal waar hij op dat moment in zat.