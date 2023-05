Is Noorse voetbalster Isabel (18) het geheime wapen van Erling Braut Haaland?

Zo gretig hij is met het delen van zijn soms erg opvallende eetgewoontes , zo hard houdt Erling Braut Haaland (22) de lippen stijf wat betreft zijn privéleven. Maar volgens de Engelse tabloid ‘The Sun’ is de Noorse topspits sinds kort samen met Isabel Haugseng Johansen (18), op haar beurt een Noorse voetbalster.

Was het niet voor Thibaut Courtois, had Haaland z’n doelpuntentotaal afgelopen woensdag nog maar eens aangedikt. Onze landgenoot hield het Noorse fenomeen echter meermaals van een doelpunt met enkele ongelofelijke saves, maar z’n doelpuntenoogst is daarom niet minder indrukwekkend: 52 goals in 49 matchen in alle competities. Met nu al 36 goals in de Premier League recordspitsen Alan Shearer en Andy Cole voorbij. Voor de Engelse voetbalmedia is de topschutter al verkozen tot beste speler van de Premier League.

Volgens de Engelse tabloid ‘The Sun’ zit Haaland de laatste maanden zelfs nog wat meer op een roze wolk. Met dank aan Isabel Haugseng Johansen, zelf een talentrijke speelster bij tweedeklasser Bryne Fotballklubb. De lokale club van Haaland waar hij zich op zijn vijfde aansloot om er tien jaar te blijven, waarna hij opgemerkt werd door Molde en het via RB Salzburg en Borussia Dortmund naar Man City ging. Maar het was in Bryne dat ze elkaar leerden kennen. Zeker nu Haaland in Manchester speelt, maakt Isabel - die halftijds in een kledingwinkel werkt - geregeld de oversteek naar Engeland. Het stel is samen op vakantie geweest en zou recentelijk nog gespot zijn in het West End van Londen. Ook zijn ze volgens ‘The Sun’ samen gezien in een chic restaurant in Manchester en tijdens het shoppen op Oxford Street.

De twee kennen elkaar al sinds ze klein zijn, maar zouden pas sinds enkele maanden een echt koppel zijn. “Erling is een erg gevoelige en dankbare jongen”, aldus een bron bij ‘The Sun’. “Het zou veel steek maken dat hij samen is met een meisje uit het dorp waar hij is opgegroeid. Iemand die hij al jaren kent. Hij moet de mensen rondom hem kunnen vertrouwen, zodat hij kan focussen op het voetbal.” Haaland verkoos niet te reageren op de vermeende relatie.

