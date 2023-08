In dit poepchic “liefdesnest” hadden Shakira en Lewis Hamilton volgens Spaanse media hun verborgen ontmoetingen

Formule-1-vedette Lewis Hamilton (38) en de Colombiaanse zangeres Shakira (46) zijn aan het daten. Dat stellen Spaanstalige media, die bovendien weten dat de Britse autocoureur Shakira onlangs meermaals opzocht in een luxevilla op het Spaanse eiland Ibiza, ver weg van alle pottenkijkers.

KIJK. Is dit het “liefdesnest” van Shakira en Lewis Hamilton?

“We kunnen bevestigen dat Lewis Hamilton ‘s avonds is gespot op Ibiza”, aldus presentatrice Tamara Gorro van het tv-programma Y ahora sonsoles vorige week. “We kunnen ervan uitgaan dat hij naar daar trok om Shakira te zien - iets anders heeft hij niet verloren in die regio. Shakira verbleef zelf een week in de villa.”

‘De villa’ dat is de Coco Loco villa. De zangeres zou dat gigantische huis in juli en augustus hebben gehuurd en één ding is zeker: zij en Hamilton zullen er niets tekort zijn gekomen.

De Coco Loco Villa is een exclusief onderkomen in de heuvels van Roca Llisa, een beveiligd woongebied op ongeveer 10 kilometer van het centrum van Ibiza. Het interieur is modern en strak. Er werd vooral gekozen voor lichte en rustgevende kleuren (zie video boven).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het verblijf heeft acht luxueuze slaap- en badkamers en twee infinity pools waar Shakira van kon genieten. Het hoofdterras wordt door zorgvuldig ontworpen trappen verbonden met twee hoger gelegen terrassen. Van daar kan genoten worden van een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee, want de villa ligt helemaal op de top van een berg. Handig om pottenkijkers op afstand te houden.

Hoeveel de huurprijs bedraagt, is niet duidelijk. Maar vergelijkbare villa’s in dezelfde buurt worden verhuurd voor 15.000 euro per week. Afhankelijk van de periode kan die prijs uiteraard nog flink oplopen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Minstens drie ontmoetingen”

Een showbizz-journalist van het programma Ya Es Mediodía, Sergio Garrido, ondersteunt de beweringen over Hamilton en Shakira. Hij bevestigde dat ze elkaar tenminste drie keer hebben ontmoet in de villa. Er wordt in Spaanse media zelfs gesproken over “een liefdesnest”.

Al sinds mei wordt het Brits-Colombiaanse duo af en toe samen gespot. Van bezoekjes van Shakira aan de paddock tijdens het Formule 1-raceweekend in Barcelona (zie video onder), tot uitstapjes op een luxeschip van de voormalige wereldkampioen vlakbij Miami. Shakira is weer vrijgezel sinds haar huwelijk met ex-Barcelona-speler Gerard Piqué in juni 2022 op de klippen liep.

Volledig scherm Lewis Hamilton en Shakira (rechts) samen op de foto. © RV

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Shakira gespot in box van Hamilton tijdens GP Spanje

Lees ook: