IN BEELD. Zomerjurken, vuurfakkels en beats: onze journaliste ter plekke over de welkomstparty van Courtois en Gerzig - Bekijk hier de exclusieve beelden

Pelé als synoniem voor uitmuntend­heid in Portugees woorden­boek opgenomen

‘Pelé’, de bijnaam van de op 29 december 2022 overleden legendarische Braziliaanse voetballer Eson Arantes do Nascimento, is woensdag als woord in het Michaelis-woordenboek van de Portugese taal opgenomen. In Brazilië werd de naam van Pelé in de volksmond al vaak als synoniem voor uitmuntendheid gebruikt. Het Michaelis-woordenboek omschrijft pelé (zonder hoofdletter) als "uitzonderlijk, onvergelijkbaar, uniek".