IN BEELD. Muziek, dansen en veel liefde: bekijk hier de exclusieve beelden van de welkomstparty van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig

“Give me, give me, give me a man after midnight”. Op de tonen van ABBA hebben Thibaut Courtois (31) en zijn verloofde Mishel Gerzig (26) zondagavond hun huwelijksfestiviteiten ingewijd. Het bruidspaar had de luxueuze beachbar L’écrin, waar Snoop Dog en Paris Hilton al feestjes gaven, afgehuurd aan de Boulevard de la Croisette in Cannes voor een welkomstparty. Maandag volgt de ceremonie en het jawoord.