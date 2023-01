In 2014 beslissend in WK-finale, nu beklimt André Schürrle in blote bast bergen bij -19 graden

Toen corona in 2020 volop uitbrak, kondigde André Schürrle op 29-jarige leeftijd verrassend aan dat hij stopte met voetbal. Maar dat betekent niet dat de Duitser geen fysieke grenzen meer opzoekt. In 2014 was Schürrle nog goed voor de assist op de beslissende goal van Mario Götze in de WK-finale tegen Argentinië in het Maracanã.

Geen luilekkerleventje voor Schürrle in voetbalpensioen. Dat had nochtans gekund, nadat de flankaanvaller in 2016 de duurste transfer uit de geschiedenis van Borussia Dortmund werd toen hij voor 30 miljoen overkwam van Wolfsburg waar hij ploegmaat was van onder andere Kevin De Bruyne. Daarvoor had hij er ook al twee, minder succesvolle, jaren bij Chelsea opzitten waarin hij elf keer scoorde nadat hij furore maakte in Mainz en Leverkusen. Het hoogtepunt van zijn carrière was echter de WK-finale tussen Duitsland en Argentinië op het WK 2014, toen zijn maatje Mario Götze in de verlengingen zijn assist verzilverde en de Mannschaft wereldkampioen werd.

Volledig scherm Schürrle (r) viert met zijn maatje en doelpuntenmaker Götze de Braziliaanse WK-titel na thuiskomst in Duitsland. © EPA

Nu voelt Schürrle (32) zich vooral één mat de natuur en is hij fan van de Wim Hof Methode. Die is ontwikkeld door ‘Iceman’ Wim Hof, een Nederlander die verschillende kouderecords op zijn naam heeft staan en een manier ontwikkelde waardoor mensen beter bestand tegen de koude zouden kunnen zijn. De methode combineert de krachten van koude training, ademhaling en mindset/focus en belooft zowel fysieke als mentale balans.

Volledig scherm © instagram andreschuerrle

Ongetwijfeld dat waarnaar Schürrle op zoek was nadat hij in de nadagen van zijn carrière continu geplaagd werd door blessures. Na een mislukt avontuur in Rusland keerde hij nog terug naar Dortmund, maar ook daar kwam hij nauwelijks nog aan spelen toe. “Ik heb er lang over moeten nadenken. Ik stop. Ik heb geen behoefte meer aan applaus. Je moet in deze wereld zeker weten dat je een rol van betekenis kan spelen”, lichtte hij zij beslissing toe om de schoenen aan de haak te hangen.

Volledig scherm © instagram andreschuerrle

En recent nam Schürrle deel aan de Iceman Hof Experience, waarvan hij indrukwekkende beelden op zijn Instagram met 4,5 miljoen volgers plaatste. “Dag drie van de expeditie en op de top met deze geweldige ploeg! Dit is het zwaarste mentale en fysieke wat ik ooit heb gedaan! De laatste minuten kon ik niets meer voelen en moest ik iets diep in mij vinden om door te gaan. Een ervaring die ik nooit zal vergeten! -19 graden, 100 km/u wind in onze gezichten, zware sneeuw en regen! Wat ik geleerd heb, is dat mij lichaam en ik sterker zijn dan ik dacht. Als ik mijn geest en ziel goed zitten, kan ik alles aan.”

Volledig scherm © instagram andreschuerrle

Het respect bleef niet uit, van onder zijn Chelsea-legende Didier Drogba, die in 2015 met Schürrle de Premier League won. “Trots op je! Mijn lichaam zou meteen gestopt zijn met functioneren.” Eerder plaatste Schürrle beelden waarop hij tot zijn nek in een ijskoude waterval zat, ook een onderdeel van de Wim Hof Experience, of in een ijskoude kuip.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © instagram andreschuerrle